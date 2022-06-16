Москва, 16 июня, 2022, 14:14 — ИА Регнум. Доллар и евро будут востребованы в России в зависимости от того, насколько будет компенсирован импорт. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 16 июня журналистам.

ИА REGNUM Доллар и евро

Представителя Кремля спросили, насколько доллар и евро сохранят популярность в стране. Он отметил, что валюты могут быть востребованы или невостребованы.

«Мы знаем, что сейчас вылетела изрядная доля импорта, которая обязательно будет компенсироваться за счет иных направлений, иных источников», — сказал Песков.

Он добавил, что валюта будет востребована по мере того, как этот процесс будет набирать обороты. В альтернативных торговых направлениях наблюдается переход на национальные валюты, поэтому прогнозировать что-либо сложно.

Читайте также: Песков заявил о готовности пересесть на «Ладу»