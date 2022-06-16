Калуга, , 15:45 — REGNUM На площадке XXIV Петербургского международного экономического форума 16 июня состоялось подписание соглашения о намерениях в сфере реализации инвестиционного проекта по строительству в Калужской области завода по производству ячеистого бетона автоклавного твердения (III этап строительства). Документ подписали губернатор Владислав Шапша и генеральный директор ООО «Сибирский элемент Рента-К» Александр Ренгач, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Компания, известная в регионе под брендом «Калужский газобетон», планирует вложить в развитие своего производства на территории калужского индустриального парка «Росва» не менее трёх миллиардов рублей Пресс-служба правительства Калужской области

В рамках третьего этапа реализации инвестиционной программы компания, известная в регионе под брендом «Калужский газобетон», планирует вложить в развитие своего производства на территории индустриального парка «Росва» в Дзержинском районе не менее трёх миллиардов рублей. Строительные работы будут завершены в декабре 2024 года. Благодаря проекту в регионе появится до 220 новых рабочих мест. Мощность производства составит ориентировочно до 420 000 м3/год (1400 м3/сут.) газобетона в зависимости от ассортимента выпускаемой продукции.

У ООО «Сибирский элемент Рента-К» в индустриальном парке «Росва» уже работает предприятие по производству газобетона. Его торжественное открытие состоялось в октябре 2016 года. По состоянию на апрель 2022 года инвестиции в проект превысили 2,6 млрд рублей. Создано 226 рабочих мест. Производительность завода составляет 1 300 м³ газобетона в сутки. Клиентами компаниями являются предприятия строительной индустрии и производства строительных материалов.

Читайте ранее в этом сюжете: ПМЭФ-2022: Калужская область и Почта России продолжат сотрудничество