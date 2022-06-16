Лондон, , 14:05 — REGNUM Патриарх Московский и всея Руси Кирилл внесён в санкционный список Великобритании. Об этом говорится в информации, опубликованной на сайте британского правительства.

Патриарх Кирилл Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл был также внесен в санкционный список за его поддержку военной агрессии на Украине», — сказано в документе.

Ранее патриарха Кирилла не стали включать в очередной пакет санкций Евросоюза.

Также Лондон ввёл санкции против детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, депутата Мосгордумы Сергея Савостьянова и главы совета директоров компании «Волга Днепр» Алексея Исайкина.