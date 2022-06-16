Британия ввела санкции против патриарха Кирилла
Лондон, 16 июня, 2022, 14:05 — ИА Регнум. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл внесён в санкционный список Великобритании. Об этом говорится в информации, опубликованной на сайте британского правительства.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Патриарх Кирилл
«Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл был также внесен в санкционный список за его поддержку военной агрессии на Украине», — сказано в документе.
Ранее патриарха Кирилла не стали включать в очередной пакет санкций Евросоюза.
Также Лондон ввёл санкции против детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, депутата Мосгордумы Сергея Савостьянова и главы совета директоров компании «Волга Днепр» Алексея Исайкина.