Томск, , 14:05 — REGNUM В Томской области перед судом предстанет 44-летний организатор кредитного кооператива, которого обвиняют в хищении денег у пайщиков. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры.

Деньги Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По данным следствия, кооператив обвиняемый создал в 2019 году. Он привлекал деньги томичей, обещая им высокие проценты по вкладам, при этом возвращать их он не собирался.

«На протяжении двух лет жители г. Томска и Томской области вступали в члены данного кооператива, заключали гражданско-правовые договоры, в соответствии с которыми передавали личные сбережения фигуранту уголовного дела», — отметили в надзорном ведомстве.

Всего мужчине удалось привлечь 33 пайщиков, которые внесли более 31,6 млн рублей. Деньгами фигурант распорядился по своему усмотрению. К настоящему времени расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд.