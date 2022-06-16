Москва, 16 июня, 2022, 14:05 — ИА Регнум. Коронавирус продолжает распространяться среди определённого количества людей ежедневно. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Government.ru Анна Попова

«Вы абсолютно правы, конечно, вирус никуда не ушел. И, очевидно, не уйдет. Он встраивается в свою повестку, и каждый день он все-таки поражает определенное количество людей, хотя каждый день или неделю к неделе их количество общее становится меньше», — сказала Попова.

По её словам, такой процесс — «естественное эпидемиологическое обоснование того, что происходит».

Попова напомнила, что коронавирус распространился на большое число людей по всей планете, и его пандемический потенциал в случае отсутствия интенсивных изменений, как это было в 2021 году, может снижаться.