Ижевск, 16 июня, 2022, 14:04 — ИА Регнум. У жителя Ижевска арестовали автомобиль Toyota за неуплату 152 штрафов. Об этом сообщает пресс-служба управления ФССП по Удмуртии.

Штраф

Штрафы накопились за нарушения правил дорожного движения. Общая сумма исполнительных производств достигла 172 тыс. рублей.

Уточняется, что мужчина регулярно не соблюдал скоростной режим.

Штраф должен быть оплачен в течение 60 дней с момента вступления постановления о его наложении в законную силу. После возбуждения исполнительного производства у мужчины было еще пять суток на уплату штрафов. Но он этого не сделал. Из-за непогашения штрафов в установленный срок судебный пристав вынес постановления о взыскании исполнительского сбора. В итоге общая сумма задолженности составила около 320 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, более 277 тысяч свердловчан лишены права выехать за пределы России из-за долгов. Показатель на 40 тысяч выше, чем за аналогичный период в 2021 году.