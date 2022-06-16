Джезказган, Казахстан, , 14:03 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев против того, чтобы переименовывать страну. Об этом он 16 июня заявил на первом заседании национального курултая, начавшегося в городе Улытау.

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«Некоторые наши граждане говорят, что название государства должно было быть изменено во время референдума, — сказал Токаев. — Они считают, что слово «стан» в названии «Казахстан» чуждо нашей стране и всей Азии».

Президент отметил, что такие заявления нелогичны, так как в Азии есть такие страны, как Пакистан, Афганистан и др. Он добавил, что в течение последних 30 лет Казахстан под этим наименованием подписывал международные документы. Токаев назвал переименование страны «безответственным» шагом.

«Это, прежде всего, очень важный вопрос, который оказывает непосредственное влияние на нашу национальную безопасность и мирную жизнь нашего народа», — отметил глава республики.

Напомним, после январских беспорядков Токаев заявил, что нужно менять страну и создавать Новый Казахстан. Он объявил о предстоящих масштабных реформах для построения справедливого общества. Их началом стало проведение референдума, в котором предусмотрено укрепление законодательной ветви власти республики.

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