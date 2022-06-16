Сеул, , 14:04 — REGNUM ЦБ Южной Кореи может повысить учётную ставку на 50 базисных пунктов в рамках усилий по сдерживанию растущего инфляционного давления. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на докладе инвестиционного банка JP Morgan.

Республика Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Ожидается, что Банк Кореи может повысить учетную ставку на 0,25% в августе, октябре и ноябре текущего года. В этом случае к концу 2022 года ставка составит 3%.

В случае её дальнейшего повышения, в первом квартале 2023 года ставка может достичь 3,25%.

Напомним, что в мае текущего года индекс потребительских цен в Южной Кореи вырос на 5,4%, что является самым высоким показателем за последние 14 лет.