Сеул, 16 июня, 2022, 14:04 — ИА Регнум. ЦБ Южной Кореи может повысить учётную ставку на 50 базисных пунктов в рамках усилий по сдерживанию растущего инфляционного давления. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на докладе инвестиционного банка JP Morgan.

Иван Шилов ИА REGNUM Республика Корея

Ожидается, что Банк Кореи может повысить учетную ставку на 0,25% в августе, октябре и ноябре текущего года. В этом случае к концу 2022 года ставка составит 3%.

В случае её дальнейшего повышения, в первом квартале 2023 года ставка может достичь 3,25%.

Напомним, что в мае текущего года индекс потребительских цен в Южной Кореи вырос на 5,4%, что является самым высоким показателем за последние 14 лет.