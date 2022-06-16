Уфа, , 14:04 — REGNUM Уголовное дело по факту непредоставления жилья детям-сиротам возбуждено в башкирском городе Стерлитамак. Об этом 16 июня сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Башкирии.

Сергей Виноградов. Сироты

По версии следствия, с 2020 года администрация г. Стерлитамак неправомерно отказала двум детям-сиротам во включении в очередь на безвозмездное получение жилья.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам халатности. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, они допрашивают сотрудников администрации, исследуют жилищно-бытовые условия проживания пострадавших.

Расследование дела продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии сироте предоставили квартиру после вмешательства прокуратуры.