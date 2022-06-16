Нур-Султан, , 14:01 — REGNUM В казахстанском городе Джезказган 16 июня открылось первое заседание нового государственного органа республики — национального курултая. Об этом сообщает пресс-служба президента страны.

Казахстан Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что на открытии выступил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он поздравил всех участников с началом работы нового органа.

«Мы встречаемся сегодня впервые после всенародного референдума. Референдум по поправкам в Конституцию прошел успешно», — сказал Токаев.

Он выразил надежду, что курултай, как традиционный для Казахстана вид собрания, будет способствовать модернизации республики.

Напомним, указ о создании национального курултая Казахстана Токаев подписал 15 июня. Это будет совещательно-консультативный орган. Президент стал председателем этого собрания.

Читайте ранее в этом сюжете: Токаев создал новый госорган Казахстана — курултай