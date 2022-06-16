Москва, , 14:00 — REGNUM Одной из ключевых тем на сегодняшний день является климатическая повестка в новой реальности, заявил корреспонденту ИА REGNUM советник президента РФ; специальный представитель президента РФ по вопросам климата Руслан Эдельгериев.

Климат Иван Шилов, ИА REGNUM

«Основные направления работы по климатической повестке были определены Россией с момента подписания Парижского соглашения.

На сегодняшний день, Россия как ответственное государство не собирается выходить из этого соглашения. Мы продолжаем работать по заданным направлениям, но изменения всё же есть.

Несмотря на значительный ресурсный потенциал нашей страны, на те климатические проекты, которые мы планировали продвигать на международный рынок, в современных условиях западный мир не будет готов нас принять», — считает эксперт

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году Россия выступила инициатором сотрудничества по линии экологической повестки.

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