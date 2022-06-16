Джакарта, , 13:58 — REGNUM По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 1173 случая заражения коронавирусом, сообщает CNN Indonesia.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По состоянию на 16 июня в Индонезии выявили 6 064 424 носителя коронавируса.

Кроме того, за сутки побороть коронавирус смогли 509 человек. Всего коронавирусом в стране переболели 5 901 083 человека.

В период с 15 по 16 июня от COVID-19 умерли три жителя Индонезии. Всего эпидемия унесла жизни 156 673 жителей Индонезии.

Правительство Индонезии также утверждает, что рост числа случаев заражения коронавирусом не связан с обнаружением штаммов «Омикрона» BA.4 и BA.5.

Как сообщало ИА REGNUM, региональное военное командование в Индонезии провело тренировку по противодействию терроризму в Денпасаре, чтобы показать готовность войск к обеспечению безопасности на саммите G20.

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