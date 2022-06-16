Москва, 16 июня, 2022, 13:57 — ИА Регнум. Переговоры между Россией и Украиной застопорились, заявил 16 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Он прокомментировал угрозы, которые раздаются из Киева, в том числе в адрес Крымского моста. По его мнению, возможности для переговоров в настоящий момент нет.

«Пока ни на этом фоне, ни на ином вообще на продолжение рассчитывать можно с трудом», — сказал Песков журналистам, добавив, что «сейчас это всё застопорилось».