Луганск, , 13:55 — REGNUM Эвакуация мирных жителей с территории завода «Азот» в Северодонецке была вновь сорвана украинскими нацистами, нарушившими режим тишины. Об этом 16 июня сообщил официальный представитель Народной милиции (НМ) Луганской Народной Республики (ЛНР) Иван Филипоненко, видеоролик с записью его слов приводит в своем телеграм-канале пресс-служба ведомства.

Украинские боевики

Как уточнил Филипоненко, заблокированные на заводе «Азот» киевские боевики снова блокируют выход мирных жителей для того, чтобы использовать их в качестве живого щита.

«Коридор был организован… была организована возможность безопасного выхода… Однако противник… активизировал артиллерийские обстрелы. Подверг обстрелу район, где должны были скапливаться мирные жители», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее населенные пункты Михайловка и Пантелеймоновка в Донецкой Народной Республике были обстреляны украинскими нацистами.