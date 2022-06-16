Москва, , 13:55 — REGNUM Поражения на поле боя и большие потери в личном составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) стали причиной масштабных обстрелов мирного населения Донецка. Об этом 16 июня заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Флаг ДНР Dnr-online.ru

«Это агония противника, это попытка отомстить или, скажем так, навредить, нанести ущерб тому, кому они могут это сделать. На поле боя это становится очевидно. Единственные, с кем они могут успешно воевать — это гражданские, безоружные лица. Посмотрите куда они стреляют — никакого смысла туда бить нет», — сказал Пушилин.

Ещё одной причиной обстрелов является попытка ВСУ отвлечь силы России и ДНР с фронта на защиту Донецка, отметил глава народной республики.

Читайте ранее в этом сюжете: Пушилин сообщил сроки, когда в ДНР могут казнить иностранных наемников