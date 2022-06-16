Пушилин назвал причины обстрелов Донецка со стороны ВСУ
Москва, 16 июня, 2022, 13:55 — ИА Регнум. Поражения на поле боя и большие потери в личном составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) стали причиной масштабных обстрелов мирного населения Донецка. Об этом 16 июня заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
«Это агония противника, это попытка отомстить или, скажем так, навредить, нанести ущерб тому, кому они могут это сделать. На поле боя это становится очевидно. Единственные, с кем они могут успешно воевать — это гражданские, безоружные лица. Посмотрите куда они стреляют — никакого смысла туда бить нет», — сказал Пушилин.
Ещё одной причиной обстрелов является попытка ВСУ отвлечь силы России и ДНР с фронта на защиту Донецка, отметил глава народной республики.