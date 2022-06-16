Эрбиль, Ирак, 16 июня, 2022, 14:18 — ИА Регнум. Делегация консорциума катарских энергетических компаний посетила с официальным визитом столицу Иракского Курдистана — Эрбиль. Об этом 16 июня сообщает Kurdistan 24.

Солнечная электростанция

По данным журналистов, члены делегации встретились с министром энергетики курдской автономии Мохаммадом Салихом и обсудили партнёрство в сфере развития энергетического комплекса региона.

Отмечается, что министр пригласил катарские компании активнее участвовать в строительстве солнечных электростанций и пообещал предоставить им льготы.

В свою очередь, глава катарской делегации Самах аль-Асмар выразил готовность катарских компаний расширить свои инвестиции в энергетику Курдистана.