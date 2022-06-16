Москва, 16 июня, 2022, 13:53 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин готовится выступить на пленарном заседании юбилейного XXV Петербургского международного экономического форума. Об этом 16 июня сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Завтра Путин работает уже непосредственно на форуме, в два часа дня большая пленарка. Пленарное заседание, большое выступление Путина ожидаем, президент готовится к нему», — указал официальный представитель Кремля.

Помимо выступления у президента России запланированы встречи с главами государств, которые принимают участие в форуме.

«Завтра также будет часть рабочего визита президента Казахстана [Касым-Жомарта] Токаева, состоится беседа двух президентов, рабочий обед двух президентов», — добавил Песков.

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Кроме того, глава государства проведёт встречу с представителями, руководителями российских СМИ.

Как сообщало ИА REGNUM, Петербургский международный экономический форум открылся 15 июня. Его работа продлится до 18 июня.

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