Москва, 16 июня, 2022, 13:53 — ИА Регнум. В сентябре 2015 года на Генеральной ассамблее ООН 193 странами, включая Россию, были приняты 17 Целей устойчивого развития, которые входят в повестку ООН до 2030 года. Устойчивое развитие стало международной сбалансированной повесткой, объединивший весь мир в стремлении разрешить критически значимые проблемы развития и повышения качества жизни на всей планете, заявил корреспонденту ИА REGNUM ректор РЭУ им. Г. В. Плеханова Иван Лобанов.

Рост экономики

«Однако еще до «ковидного» 2020 года стало понятно, что к 2030 году ни одной стране мира не удастся реализовать все цели устойчивого развития.

Реализацию программ сбалансированного экономического роста с учетом потребностей общества и возможностей природы не удастся обеспечить даже тем странам, которые дальше всех продвинулись в достижении Целей устойчивого развития.

Серьёзнейшее негативное влияние на достижение Целей устойчивого развития оказала эпидемия COVID-19 и постпандемийные последствия.

Накопленный кризисный потенциал ведет к замедлению прогресса достижения Целей устойчивого развития. Страны, поддерживающие их, отмечая эту тенденцию, реализуют политику ключевых изменений.

Она позволит человечеству перестроить экономическую систему таким образом, чтобы она стала более экологически и социально ориентированной.

Ведется масштабная работа по усилению реализации принципов устойчивого развития в деятельности правительств стран, научного сообщества, бизнеса и НКО. Для бизнеса формирование результатов своей деятельности с опорой на Цели устойчивого развития — это не только личный выбор владельцев и топ-менеджмента, но и эффективная рыночная позиция.

Цели устойчивого развития стали по-настоящему универсальным языком управленцев на международном уровне.

Россия, как страна, поддерживающая их реализацию, может обеспечить поиск новых подходов и необходимых ресурсов для достижения страновых целей развития.

Активная позиция бизнес-сообщества также говорит о готовности продолжать движение в направлении достижения Целей устойчивого развития в области ответственного ведения бизнеса, реализации добросовестных деловых практик, социальных, экологических программ и совершенствования качества управления.

Инвестиции в инфраструктуру устойчивого развития со стороны государства сейчас имеют первостепенное значение, поскольку позволят сформировать подоснову развития приоритетных проектов в горизонте как минимум 30-50 лет.

На первый план выходят новые партнерства, направленные на создание технологических решений — это новые приоритеты компаний в управлении устойчивым развитием. К примеру, более $2,2 трлн было инвестировано в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы во всем мире, включая «зеленые» проекты и наилучшие доступные технологии, что позволило добиться оживления экономики в постпандемийный период за счет средне- и высокотехнологичной продукции.

Для России важно сохранить заданный курс на достижение Целей устойчивого развития и взятые на себя обязательства на благо будущих поколений.

Учитывая при этом не только позитивные стимулы для развития, но и понимая негативные тенденции, которые еще и усугубляются санкциями, разрывом цепочек поставок, необходимостью экстренной перестройки экономики и выхода на новые рынки сбыта», — высказал свое мнение эксперт.

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