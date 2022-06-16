Бахчисарай, Крым, , 13:52 — REGNUM Житель Бахчисарайского района Крыма подозревается в краже крупной суммы денег у своего родственника. Об этом 16 июня сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Наручники Sledcom.ru

Ранее в полицию обратился житель села Холмовка, который сообщил о пропаже из тайника в гараже 10 тысяч долларов США и 400 тысяч рублей.

Полицейские оперативно установили подозреваемого в краже — им оказался племянник потерпевшего. 41-летний мужчина пришёл в гости к дяде, но не застал его дома. Тогда он решил похитить деньги, которые, как он знал, родственник копит на машину и хранит в гараже. С помощью лома мужчина сбил навесной замок на воротах, нашёл тайник и забрал деньги, после чего сразу уехал в Бахчисарай.

Потратить похищенное он не успел — его оперативно задержали полицейские. Теперь мужчина стал фигурантом уголовного дела о краже, ему грозит до пяти лет колонии. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.