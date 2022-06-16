Саратов, , 13:51 — REGNUM В Саратовской области по состоянию на 16 июня обнаружены две положительные находки на клещевой боррелиоз. Информацию об этом подтвердили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В лесу клещи наиболее опасны Domses.firmpage.ru

Всего по области на сегодняшний день от укусов клещей пострадали 466 человек, в том числе 189 детей.

Специалистами Роспотребнадзора исследованы 515 экземпляров клещей.

На территории Саратовской области наиболее характерной инфекцией, передающейся с укусами клещей, является клещевой боррелиоз. Природные очаги инфекции зарегистрированы в 22 районах региона.

Ранее ИА REGNUM сообщало, первый случай клещевого боррелиоза в Саратовской области диагностировали в мае.

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