В Саратовской области выявили второй случай клещевого боррелиоза
Саратов, 16 июня, 2022, 13:51 — ИА Регнум. В Саратовской области по состоянию на 16 июня обнаружены две положительные находки на клещевой боррелиоз. Информацию об этом подтвердили в региональном управлении Роспотребнадзора.
Всего по области на сегодняшний день от укусов клещей пострадали 466 человек, в том числе 189 детей.
Специалистами Роспотребнадзора исследованы 515 экземпляров клещей.
На территории Саратовской области наиболее характерной инфекцией, передающейся с укусами клещей, является клещевой боррелиоз. Природные очаги инфекции зарегистрированы в 22 районах региона.
Ранее ИА REGNUM сообщало, первый случай клещевого боррелиоза в Саратовской области диагностировали в мае.
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