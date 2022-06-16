Москва, , 13:51 — REGNUM Администрация президента РФ сообщит, если состоится встреча президентов России и Сирии Владимира Путина и Башара Асада. Об этом 16 мая заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Мы сообщим, если такая встреча состоится», — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос о том, есть ли планы по организации такой встречи.

Как передавало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что про американских военных, которые, возможно, ранее попали в плен к российским военным под Харьковом в ходе спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации Украины, неизвестно администрации президента России.