Москва, 16 июня, 2022, 13:51 — ИА Регнум. Администрация президента РФ сообщит, если состоится встреча президентов России и Сирии Владимира Путина и Башара Асада. Об этом 16 мая заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Мы сообщим, если такая встреча состоится», — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос о том, есть ли планы по организации такой встречи.

Как передавало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что про американских военных, которые, возможно, ранее попали в плен к российским военным под Харьковом в ходе спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации Украины, неизвестно администрации президента России.