Грозный, 16 июня 2022, 13:51 — REGNUM Власти Чечни планируют открыть воздушное сообщение с Китаем. Этот шаг поспособствовал бы развитию экономических связей всего Юга России с Китайской Народной Республикой. Вопрос о возможности запуска авиарейсов был обсужден в ходе встречи заместителя председателя правительства Чечни Хасана Хакимова с чрезвычайным и полномочным послом КНР в России Чжан Ханьхуем, которая состоялась в Москве.
На встрече также были обсуждены вопросы привлечения инвестиций китайской стороны в экономику Чечни, в частности при реализации проекта строительства технопарка «Казбек». Были также рассмотрены проекты в пищевой промышленности и сфере гидроэнергетики.