Грозный, , 13:51 — REGNUM Власти Чечни планируют открыть воздушное сообщение с Китаем. Этот шаг поспособствовал бы развитию экономических связей всего Юга России с Китайской Народной Республикой. Вопрос о возможности запуска авиарейсов был обсужден в ходе встречи заместителя председателя правительства Чечни Хасана Хакимова с чрезвычайным и полномочным послом КНР в России Чжан Ханьхуем, которая состоялась в Москве.

Чечня Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Ключевой темой обсуждения стало открытие воздушного сообщения между ЧР и КНР. Как отметил Хасан Хакимов, таким образом, Юг России будет напрямую связан с КНР», — говорится в сообщении пресс-службы главы и правительства Чечни.

На встрече также были обсуждены вопросы привлечения инвестиций китайской стороны в экономику Чечни, в частности при реализации проекта строительства технопарка «Казбек». Были также рассмотрены проекты в пищевой промышленности и сфере гидроэнергетики.