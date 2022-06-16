Омск, 16 июня, 2022, 13:50 — ИА Регнум. В Омске проводится проверка по факту наезда маршрутного транспортного средства на пешеходов. Проведение проверки взяла на контроль прокуратура города.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Как сообщили ИА REGNUM в прокуратуре Омской области, ДТП произошло днём 16 июня. По предварительным данным, водитель маршрутки, двигаясь в направлении Комсомольского моста с улицы Думской, допустил наезд на пешеходов, переходивших дорогу.

В результате ДТП пострадали трое подростков. Им оказывают медицинскую помощь.

На место происшествия выехал заместитель прокурора Омска Александр Лазарчук. Правоохранительные органы проводят проверку. Устанавливаются причины ДТП.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии 59-летняя женщина за рулем иномарки совершила ДТП с пострадавшими.

Читайте также: В Удмуртии на остановке водитель сбил пенсионерку и подростка