Москва, 16 июня, 2022, 13:50 — ИА Регнум. Переговоры с Украиной сейчас застопорены, на них можно рассчитывать с трудом. Об этом 16 июня заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

На вопрос, можно ли на фоне последних заявлений Киева про Крымский мост рассчитывать на конструктив в переговорах, Песков ответил: «Пока ни на этом фоне, ни на ином вообще на продолжение рассчитывать можно с трудом, потому что сейчас все это застопорилось».

Ранее генерал-майор ВС Украины Дмитрий Марченко заявил, что если украинским войскам поставят соответствующее вооружение из США и Европы, то Крымский мост станет целью номер один для поражения.