Москва, 16 июня, 2022, 13:49 — ИА Регнум. Превентивные меры гарантировали безопасность Крыма, заявил 16 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Он прокомментировал слова генерала ВСУ о том, что Крымский мост является целью номер один для украинских военных.

«Безопасность Крыма гарантирована теми превентивными и теми дополнительными мерами, которые принимаются по линии наших военных», — ответил Песков.

Пресс-секретарь добавил, что на Украине не впервые упоминается Крымский мост, о подобных угрозах в Москве знают и принимают их во внимание.