Улан-Удэ, 16 июня, 2022, 13:47 — ИА Регнум. Служба по тарифам Бурятии утвердила новые тарифы на холодное водоснабжение и водоотведение. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации Улан-Удэ.

Дарья Антонова, ИА REGNUM Вода

Согласно документу, кубометр холодной воды в городе подорожает на 92 копейки, отведение сточных вод на 1 рубль 20 копеек, а подвоз воды на 18 рублей 96 копеек.

«С 1 июля кубометр холодной воды обойдется горожанам 24 рубля 38 копеек, за отведение одного кубометра сточных вод нужно будет заплатить 31 рубль 32 копейки, а за подвоз воды 297 рублей 82 копейки», — отметили в мэрии.

В связи с этим МУП «Водоканал» попросил горожан срочно передать показания индивидуальных приборов учёта до 30 июня.