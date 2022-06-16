Лондон, , 13:46 — REGNUM Актер Кевин Спейси был освобождён под залог на слушаниях в магистратском суде в Вестминстере, Лондон (Великобритания). Об этом 16 июня пишет Deadline.

Кевин Спейси Цитата к/ф «Карточный домик». реж. Майкл Лиссак. 1993. Италия,США

Причиной такого решения стала передача дела Спейси о предполагаемом сексуальном насилии в отношении трёх мужчин в Королевский суд Саутуарка. Заместитель главного судьи Тан Икран признался, что не верит в желание Спейси совершить побег — поэтому актёр может свободно передвигаться в ожидании нового судебного заседания.

ИА REGNUM напоминает, что 13 июня 2022 года Кевину Спейси предъявили обвинения в четырёх эпизодах сексуального насилия над мужчинами, а также обвинение в принуждении человека к сексуальным действиям без его согласия. Предполагаемые преступления актёра охватывают период с 2005 по 2013 годы.

Читайте ранее в этом сюжете: Канадского генерала Тревора Кадьё обвинили в сексуальном насилии