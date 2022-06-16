Бухарест, , 13:45 — REGNUM Президент Румынии Клаус Йоханнис прибыл на Украину с целью определить степень целесообразности переговоров между Киевом и Москвой, а также выработать новые пути экономической и политической поддержки действующей украинской власти со стороны Евросоюза. Об этом 16 июня сообщает «Румынское телевидение».

Флаг Румынии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Как отмечено в предварительном заявлении администрации главы румынского государства, официальный Бухарест намерен выработать собственную стратегию взаимоотношений с Киевом, базирующуюся на нормах международного права. При этом утверждается, что никаких специальных документов по итогам визита Йоханниса на Украину подписано не будет.

«Указанное турне носит ознакомительный характер», — говорится в документе структуры.

Напомним, 16 июня президент Румынии прибыл поездом с незапланированным визитом в Киев. Вместе с К. Йоханнисом столицу Украины посетили президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги.