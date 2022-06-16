Москва, , 13:45 — REGNUM Про американских военных, которые, возможно, ранее попали в плен к российским военным под Харьковом в ходе спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации Украины, неизвестно администрации президента России. Об этом 16 мая заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Нет, мне неизвестно. Возможно, есть у Минобороны какая-то информация. Но мне неизвестно», — сказал представитель Кремля в ответ на соответствующий вопрос.

Как передавало ИА REGNUM, ранее британская газета The Daily Telegraph сообщила, что два наёмника из США, являющиеся бывшими американскими военнослужащими и приехавшие на Украину воевать на стороне киевского режима, попали в плен во время боя под Харьковом.