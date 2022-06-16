Переславль-Залесский, Ярославская область, , 13:44 — REGNUM В Ярославской области дача художника Константина Коровина включена в реестр объектов культурного наследия. Об этом сообщает правительство Ярославской области.

Дача Коровина yarregion.ru

Дача была построена в 1915 году. Она связана с жизнью и творчеством художника Константина Коровина, а также художника Валентина Серова, певца Фёдора Шаляпина, писателя Максима Горького и других. Сейчас в здании открыт музей.

Дача Коровина стала памятником регионального значения.

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