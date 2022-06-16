Баку, 16 июня, 2022, 13:44 — ИА Регнум. Тбилиси поддерживает трёхсторонние переговоры по нормализации отношений между Баку и Ереваном в формате встречи глав МИД Грузии, Азербайджана и Армении. Об этом 16 июня заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев, выступая на международном Бакинском форуме.

President.az Ильхам Алиев

«К сожалению, Ереван от встречи отказывается. Причин не знаю и не могу найти логического объяснения этому», — сказал Алиев.

Он также выступил за то, чтобы отказаться от формата Минской группы ОБСЕ в вопросах урегулирования азербайджано-армянских отношений и перенести переговоры по этому вопросу в Тбилиси.

Стоит отметить, что в Ереване настаивают на том, чтобы продолжать переговоры с Баку в формате Минской группы. В том числе армянская сторона рассчитывает на посредничество Москвы.