Москва, , 13:43 — REGNUM Внесенный законопроект о присвоении статуса ветерана боевых действий гражданским лицам — участникам специальной военной операции позволит дать этим людям дополнительную социальную защиту. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 июня, об этом заявил один из авторов инициативы глава фракции «Единая Россия» в Госдумы Владимир Васильев.

Владимир Васильев Kremlin.ru

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«Депутаты «Единой России» сделают все возможное, чтобы данный законопроект был рассмотрен и принят Государственной думой в самые короткие сроки», — заверил Васильев.

Законопроект коснется врачей, оказывающие помощь больным и раненым, технических специалистов, ремонтирующих военную технику, строителей, восстанавливающих разрушенную инфраструктуру и так далее, перечислил парламентарий.

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