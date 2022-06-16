Москва, 16 июня 2022, 13:42 — REGNUM В условиях неопределённости для обеспечения стабильности банковской системы рекомендации Банка России направлены на поддержку платёжеспособности и ликвидности банков, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Скрыль.
Как сообщало ИА REGNUM, ЦБ РФ рекомендовал банкам до конца года воздержаться от выплаты акционерам дивидендов и выплаты бонусов правлению для обеспечения финансовой устойчивости в краткосрочной и среднесрочной перспективе.
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