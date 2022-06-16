Москва, 16 июня, 2022, 13:42 — ИА Регнум. В условиях неопределённости для обеспечения стабильности банковской системы рекомендации Банка России направлены на поддержку платёжеспособности и ликвидности банков, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Скрыль.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк России

«С учетом того, что руководство российских банков в погоне за собственной выгодой могут неэффективно распределить денежные средства, меры ЦБ носят пока рекомендательный характер.

Следует отметить, что решения о приостановке дополнительных выплат и бонусов были озвучены в некоторых банках еще раньше, чем на это обратил внимание регулятор», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, ЦБ РФ рекомендовал банкам до конца года воздержаться от выплаты акционерам дивидендов и выплаты бонусов правлению для обеспечения финансовой устойчивости в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

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