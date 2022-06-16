Санкт-Петербург, , 13:42 — REGNUM Проблемы, связанные с ремонтом турбин для газопровода «Северный поток», станут катастрофой для Германии. Об этом заявил постоянный представитель России в Евросоюзе Владимир Чижов.

Владимир Чижов Mil.ru

«Когда все эти турбины уедут на ремонт в Канаду, он может остановиться, я думаю, что это будет катастрофа для Германии», — цитирует слова Чижова РИА Новости.

По его словам, возникает вопрос, почему компании Siemens для обслуживания турбин нужно отправлять их в Канаду.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июня Газпром объявил о снижении поставок газа в Германию из-за проблемы с ремонтом турбин. В Siemens Energy пояснили, что агрегаты были отправлены на ремонт в Канаду, а вернуть их оттуда помешали антироссийские санкции.

15 июня в Газпроме проинформировали об остановке ещё одного газотурбинного двигателя.