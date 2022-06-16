Челябинск, , 13:42 — REGNUM В Челябинской области двоих граждан ждёт суд за убийство, совершённое в 2004 году. Об этом сообщает областное управление СКР.

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По данным следствия, преступление было совершено 26 октября 2004 года. Два жителя Троицка убили из личной неприязни владельца жилища, в котором находились. Они задушили его и зарезали.

16 лет преступление оставалось нераскрытым. Однако в итоге подозреваемых удалось задержать. Ими оказались граждане, осуждённые ранее за убийства граждан. При этом способы совершения таких убийств были схожими.