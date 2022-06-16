Москва, , 13:41 — REGNUM Поездка канцлера Германии Шольца, президента Франции Макрона и итальянского премьер-министра Драги в Киев не должна сводиться только к поддержке Украины. Об этом 16 июня заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Хотелось бы надеяться, что лидеры этих трёх государств, а также президент Румынии, который там уже находится — хотелось бы надеяться, что они не будут концентрироваться только на поддержке Украины путём накачивания её оружием. Это бесполезно, это продлит страдания людей, это нанесет ещё новый ущерб этой стране. Наоборот, будем надеяться, что они используют контакт, чтобы сподвигнуть президента Зеленского, чтобы он реально посмотрел на положение дел», — указал он.