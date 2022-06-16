Брюссель, , 13:41 — REGNUM На фоне геополитической напряженности союзники по НАТО рассматривают возможность последовать примеру Германии в долгосрочном оборонном планировании, сообщает 16 июня Bloomberg. По словам осведомленных источников, план Германии состоит в том, чтобы определить подразделения, которые можно в кратчайшие сроки перебросить в Литву для соединения с немецкими и союзными войсками, уже находящимися на месте, а также заблаговременно разместить необходимое оборудование.

Боевые самолёты ВВС НАТО Defence.gov

Такой подход является альтернативой размещению новых войск на постоянной основе в восточноевропейских странах — членах ЕС. Литва входит в число прибалтийских стран, которые обратились к союзникам с настоятельной просьбой о предоставлении дополнительных войск.

После начала операции России на Украине страны НАТО значительно увеличили развертывание войск, авиации и кораблей на восточной границе альянса. Сейчас же организация стремится усилить военное присутствие на случай потенциальной агрессии России в будущем, хотя пока нет никаких признаков того, что у президента России Владимира Путина есть желание идти дальше.

На вопрос о том, может ли план Германии стать образцом для других стран, министр обороны страны Кристина Ламбрехт сказала 16 июня, что Германия именно это и предлагает. Этот вариант будет обсуждаться с партнерами, добавила она.

«Мы поддерживаем союзников на восточном фланге, и это также может дать возможность другим странам продемонстрировать свое присутствие и поддержку», — сказала Ламбрехт журналистам, прибыв в Брюссель на второй день переговоров с министрами обороны стран НАТО.

Министры обсуждают проекты, которые позволят осуществить самые значительные изменения в структуре НАТО со времен холодной войны. Эти планы предполагается подписать в конце июня в Мадриде.

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