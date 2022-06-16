София, , 13:41 — REGNUM Сотни человек собрались у здания Народного собрания (парламента) Болгарии в центре болгарской столицы Софии с требованием отменить рассмотрение отставки спикера высшего законодательного органа Николая Минчева. Об этом 16 июня сообщает софийская газета «Факты».

Протест Nathan Keirn

По сведениям очевидцев, митингующие развернули плакаты с надписями «Нет — политическим расправам!» и «Долой коррупцию!». При этом были атакованы несколько автомобилей, принадлежащие членам парламента.

В данный момент полиция взяла демонстрантов в оцепление. О задержаниях не сообщается.

Напомним, 15 июня сразу 120 депутатов НС внесли проект постановления о досрочной отставке Н. Минчева. Как утверждают авторы инициативы, глава парламента «не справляется с возложенными на него обязанностями и дискредитирует работу структуры в целом».