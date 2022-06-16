Париж, , 13:39 — REGNUM Согласно программе, предоставленной Елисейским дворцом в Париже, президент Франции Эммануэль Макрон встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в Мариинском дворце, сообщает Le Parisien.

Флаг Франции Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«После визита в город Ирпень в Мариинском дворце должна состояться церемония встречи президента Зеленского. Затем с 13:00 до 14:45 Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Марио Драги, канцлер Германии Олаф Шольц и президент Румынии Клаус Вернер йоханнис встретятся с Владимиром Зеленским», — говорится в заявлении Елисейского дворца.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги прибыли в Ирпень, расположенный в пригороде Киева.

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