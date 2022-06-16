Москва, , 13:39 — REGNUM Украина никак не обозначила свою позицию по решению продовольственного кризиса. Об этом 16 июня заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

«Мы пока не можем понять суть позиции Украины по зерну. Мы знаем готовность нашей страны, которая была объявлена президентом, способствовать урегулированию кризиса, способствовать вывозу из украинских портов зерна. Мы знаем о других усилиях турецких коллег и так далее. Но мы пока точно не знаем, хочет ли Украина, готова ли она, потому что на этот счёт они молчат», — заявил Песков.