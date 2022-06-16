Москва, 16 июня, 2022, 13:39 — ИА Регнум. Украина никак не обозначила свою позицию по решению продовольственного кризиса. Об этом 16 июня заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Мы пока не можем понять суть позиции Украины по зерну. Мы знаем готовность нашей страны, которая была объявлена президентом, способствовать урегулированию кризиса, способствовать вывозу из украинских портов зерна. Мы знаем о других усилиях турецких коллег и так далее. Но мы пока точно не знаем, хочет ли Украина, готова ли она, потому что на этот счёт они молчат», — заявил Песков.