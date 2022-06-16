Чебоксары, , 13:39 — REGNUM В Чувашии расходы на улучшение жилищных условий 19-ти многодетных семей оценили почти в 102 млн рублей. Речь идёт о семьях с семью и более детьми, которым планируется предоставить жильё в 2022 году. Соответствующий проект указа главы Чувашии внесён на общественные обсуждения, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Новые дома Иван Шилов © ИА REGNUM

Как следует из пояснительной записки, в 2022 году предлагается принять меры по улучшению жилищных условий многодетных семей, имеющих семь и более несовершеннолетних детей и состоящих на учёте в качестве нуждающихся. В минстрое Чувашии со ссылкой на местные власти отмечают, что в республике к данной категории нуждающихся относятся 19 многодетных семей, для чего необходимо купить (построить) жильё общей площадью 2,2 тыс. кв. метров.

«Для реализации данных мероприятий потребуется выделение средств из республиканского бюджета Чувашской Республики в размере 101 873,6 тыс. рублей», — говорится в документе.

Таким образом, в среднем на каждую данную многодетную семью бюджетные расходы на жильё превысят 5,36 млн рублей.

На обсуждение данного проекта указа предусмотрели трое суток.