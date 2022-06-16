Сеул, 16 июня 2022, 13:41 — REGNUM В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 16 июня сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.
По их словам, коронавирус выявлен у 691 человека, включая представителей сухопутных войск, военно-воздушных сил, военно-морских сил, морской пехоты и министерства обороны.
Общее число подтверждённых случаев в вооруженных силах увеличилось до 171 105.
Как сообщало ИА REGNUM, в Южной Корее за минувшие сутки выявили 7994 случая заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев в стране увеличилось до 18 256 457.
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