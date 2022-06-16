Сеул, 16 июня, 2022, 13:41 — ИА Регнум. В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 16 июня сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

Defense Visual Information Distribution Service Морская пехота Республики Корея

По их словам, коронавирус выявлен у 691 человека, включая представителей сухопутных войск, военно-воздушных сил, военно-морских сил, морской пехоты и министерства обороны.

Общее число подтверждённых случаев в вооруженных силах увеличилось до 171 105.

Как сообщало ИА REGNUM, в Южной Корее за минувшие сутки выявили 7994 случая заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев в стране увеличилось до 18 256 457.

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